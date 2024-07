Deze legislatuur was Benoot als schepen bevoegd voor Sport, Personeel, Waterbeleid en Land- en Tuinbouw. "Schepen worden was een kers op de taart van je politieke carrière", schrijft partijgenote Talpe op Facebook. "Weet Patrick, als we over enkele maanden de spade in de grond steken van het nieuwe overdekte zwembad dan zullen al onze gedachten extra naar jou uitgaan want je stak er al je energie in."