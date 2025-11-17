Dag van de Wetenschap heeft als doel wetenschap wat toegankelijker te maken voor de maatschappij. ‘Iedereen wetenschapper’ klinkt het in Kortrijk. In Howest maakt artificiële intelligentie een lijntekening voor bezoekers op basis van een foto. In het onderzoekscentrum van Flanders Make worden de capaciteiten van cobots en robots duidelijk gemaakt met een spelletje vier op een rij. “Ik ben verloren tegen de robot, maar ik had een moeilijk level gekozen. De robot speelde slimme zetten waardoor hij altijd meerdere opties had en niet kon verliezen”, klinkt het bij bezoeker Fien Acke.