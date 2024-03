Dat de nieuwe partij de zogenoemde stilstand in Tielt wil aanpakken, is volgens ‘Iedereen Tielt’ puur cynisme. “We hebben 80 van onze 100 punten gerealiseerd, maar het is pijnlijk om vast te stellen dat bepaalde dossiers zoals dat van het zwembad, doelbewust op de lange baan geschoven worden. Dat ze dan net dat dossier aanhalen om de zogenaamde stilstand in Tielt te bewijzen, is cynisch”, zegt eerste schepen van Tielt, Pascale Baert.