Op de Grote Markt wordt zelfs het walsen op muziek van Johan Strauss niet vergeten. “Dansen is plezant en we krijgen er de gelegenheid toe, dus waarom niet?” zegt Jef Tavernier, één van de bezoekers. “Ik doe het al altijd, op ritme en op de muziek, zonder dat er iemand echt aanstuurt. Het is gewoon de max om samen te zingen en te huppelen.”

Ook Rita Vandenbroele geniet van het festival: “We houden van muziek, maar niet van de boenke boenke. Klassiek, Franse muziek… dat vinden we leuk.”

