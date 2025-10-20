Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Voor de twaalfde keer op rij wordt Brugge deze week omgetoverd tot een paradijs voor klassieke muziek tijdens Iedereen Klassiek, in samenwerking met radiozender Klara. De stad geniet een hele dag lang van een gevarieerd programma: van symfonische orkesten tot interactieve workshops, voor jong en oud. Zo'n 13.000 bezoekers lieten zich muzikaal op sleeptouw nemen.
Op de Grote Markt wordt zelfs het walsen op muziek van Johan Strauss niet vergeten. “Dansen is plezant en we krijgen er de gelegenheid toe, dus waarom niet?” zegt Jef Tavernier, één van de bezoekers. “Ik doe het al altijd, op ritme en op de muziek, zonder dat er iemand echt aanstuurt. Het is gewoon de max om samen te zingen en te huppelen.”
Ook Rita Vandenbroele geniet van het festival: “We houden van muziek, maar niet van de boenke boenke. Klassiek, Franse muziek… dat vinden we leuk.”
Muziek brengt mensen samen
Burgemeester Dirk De fauw benadrukt het verbindende karakter van het festival: “Het is boeiend om zoveel mensen rond klassieke muziek samen te brengen in onze stad. Muziek is iets dat mensen samenbrengt: samen luisteren, samen muziek maken, samen dansen.”
Ook voor de kleinsten
Aan de kleintjes is ook gedacht. Zij kunnen hun eigen instrumenten knutselen, terwijl sommige bezoekers liever wat luidere muziek horen. “Voor sommigen is klassieke muziek een beetje te rustig, andere muziek mag wel wat harder,” merkt Jef Jacques op. “Of wat dacht je van een muziekpak tijdens een kamerconcert? Het draait erom drempels weg te halen en iedereen kennis te laten maken met het genre.”
Volgens de organisatoren is Iedereen Klassiek elk jaar opnieuw een festijn dat veel bezoekers aantrekt en ook mensen die normaal niet zo vaak naar een concertgebouw trekken.