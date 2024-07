Zaterdagnamiddag had de organisatie een opvallende naam geprogrammeerd. Burgemeester Kurt Vanryckeghem ruilde zijn sjerp even in voor een draaitafel en verzorgde het spektakel. "Zoals zoveel dingen die beloofd worden, heb ik vorig jaar in een tipsy bui mij laten ontvallen dat ik dat wel eens zou willen doen", legt Vanryckeghem uit. "Nu zijn die organisatoren dat natuurlijk niet vergeten. Vandaar dat ik hier vandaag word verplicht om een setje te draaien van een uur, maar ik doe dat met heel veel plezier want we hebben veel respect voor die organisatie en we zijn er graag bij."