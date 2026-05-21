Hybri­de wagen vat vuur in werk­plaats auto­be­drijf in Kort­rijk: scha­de is aanzienlijk

DSC 1168

In Kortrijk is donderdagavond brand uitgebroken in de werkplaats van autobedrijf Bariseau Mottrie langs de Deerlijksestraat. Een hybride wagen die op een brug stond, vatte vuur. Niemand raakte gewond, maar de schade in de werkplaats en showroom is aanzienlijk.

De brand brak rond 20.30 uur uit in het autobedrijf vlak bij het kruispunt van de Deerlijksestraat met de Gentsesteenweg. Volgens de brandweer hoorden medewerkers eerst een plof, waarna ze het gebouw meteen verlieten en de hulpdiensten verwittigden.

Brandweerposten uit Kortrijk, Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem kwamen ter plaatse. Bij aankomst hing er al een dichte zwarte rook in het gebouw, waardoor het even duurde voor de brandhaard gelokaliseerd kon worden. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle.

Oorzaak onduidelijk

De hybride wagen stond op een autobrug in de werkplaats. Vooral het voorste deel van het voertuig brandde volledig uit. Ook andere voertuigen in de buurt liepen schade op. De rook verspreidde zich ook doorheen de showroom van het bedrijf.

Om de rook uit het gebouw te krijgen, zette de brandweer grote ventilatoren in. Ook delen van de lichtstraten op het dak werden verwijderd zodat de rook makkelijker kon ontsnappen. Later werd de uitgebrande wagen met een takelwagen weggehaald.

De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet duidelijk. De politie stelde een veiligheidsperimeter in en de Deerlijksestraat bleef urenlang gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

Redactie
Brand

