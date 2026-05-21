De brand brak rond 20.30 uur uit in het autobedrijf vlak bij het kruispunt van de Deerlijksestraat met de Gentsesteenweg. Volgens de brandweer hoorden medewerkers eerst een plof, waarna ze het gebouw meteen verlieten en de hulpdiensten verwittigden.

Brandweerposten uit Kortrijk, Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem kwamen ter plaatse. Bij aankomst hing er al een dichte zwarte rook in het gebouw, waardoor het even duurde voor de brandhaard gelokaliseerd kon worden. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle.