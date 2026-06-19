Huishoudhulpen voeren schuimactie bij Group Daenens in Brugge tegen vastgelopen sectoroverleg
Een honderdtal huishoudhulpen uit de dienstenchequesector heeft vanmiddag actie gevoerd aan de kantoren van Group Daenens in Brugge. Met een symbolische schuimactie willen de vakbonden protesteren tegen het stilgevallen overleg over betere arbeidsvoorwaarden.
De actie richt zich specifiek tegen Group Daenens, dat volgens de vakbonden als grootste dienstenchequebedrijf van het land een belangrijke rol speelt binnen de sector. Het bedrijf telt meer dan 23.000 huishoudhulpen en was betrokken bij de oprichting van DOMIVA, de nieuwe werkgeversfederatie die Federgon opvolgt.
Volgens de vakbonden is er sinds de oprichting van DOMIVA weinig veranderd. Ze verwijten de werkgeversfederatie dat ze niet langer wil onderhandelen over maatregelen voor huishoudhulpen, zoals veiligere werkomstandigheden, medische opvolging en duidelijke afspraken rond schoonmaakproducten.
“Als Daenens mee het gezicht van DOMIVA wil bepalen, dan moet het ook verantwoordelijkheid opnemen. Een nieuwe naam volstaat niet. Werknemers verwachten concrete verbeteringen en een werkgeversfederatie die opnieuw aan tafel komt”, klinkt het bij de vakbonden.
Vraag voor constructief overleg
Ze vragen onder meer dat de sectoronderhandelingen opnieuw worden opgestart, dat de mobiliteitsvergoeding wordt verhoogd en dat er werk wordt gemaakt van meer veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
De vakbonden benadrukken dat ze vooral willen dat DOMIVA opnieuw constructief overlegt. “Het gaat om een sector die niet alleen leefbaar moet zijn voor bedrijven, maar ook veilig en respectvol voor de duizenden huishoudhulpen die elke dag het verschil maken.”