De actie richt zich specifiek tegen Group Daenens, dat volgens de vakbonden als grootste dienstenchequebedrijf van het land een belangrijke rol speelt binnen de sector. Het bedrijf telt meer dan 23.000 huishoudhulpen en was betrokken bij de oprichting van DOMIVA, de nieuwe werkgeversfederatie die Federgon opvolgt.

Volgens de vakbonden is er sinds de oprichting van DOMIVA weinig veranderd. Ze verwijten de werkgeversfederatie dat ze niet langer wil onderhandelen over maatregelen voor huishoudhulpen, zoals veiligere werkomstandigheden, medische opvolging en duidelijke afspraken rond schoonmaakproducten.

“Als Daenens mee het gezicht van DOMIVA wil bepalen, dan moet het ook verantwoordelijkheid opnemen. Een nieuwe naam volstaat niet. Werknemers verwachten concrete verbeteringen en een werkgeversfederatie die opnieuw aan tafel komt”, klinkt het bij de vakbonden.