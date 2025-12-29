3°C
Nieuws
Pittem

Huis onbe­woon­baar na uit­slaan­de brand in garage

In Pittem heeft het gebrand in een huis in de Heidenskerkhofstraat. Niemand raakte gewond, maar de woning is wel onbewoonbaar.

Het vuur brak uit rond 2u15, in de garage. De brandweer van de zone Midwest kwam massaal ter plaatse. Zij kon het vuur snel doven en kon vermijden dat de brand oversloeg op andere huizen. De garage en de keuken zijn wel volledig uitgebrand. In de rest van de woning is er vooral veel rookschade.

Vermoedelijk ontstond de brand aan de elektriciteitskast in de garage.

Amper twee weken geleden was er een brand in dezelfde straat. Een man van 83 kwam daarbij om het leven.

Pittem02
Nieuws

Brand Pittem: slachtoffer (83) sterft in ziekenhuis
Brandpittem1
Ben Storme

Ben Storme
Brand

