Het vuur brak uit rond 2u15, in de garage. De brandweer van de zone Midwest kwam massaal ter plaatse. Zij kon het vuur snel doven en kon vermijden dat de brand oversloeg op andere huizen. De garage en de keuken zijn wel volledig uitgebrand. In de rest van de woning is er vooral veel rookschade.

Vermoedelijk ontstond de brand aan de elektriciteitskast in de garage.

Amper twee weken geleden was er een brand in dezelfde straat. Een man van 83 kwam daarbij om het leven.