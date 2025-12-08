De brand ontstond rond half drie vanmiddag in de Heidenskerkhofstraat in Pittem. Een passant zag rook en verwittigde meteen de hulpdiensten. De brandweer kon de tachtiger naar buiten halen, maar hij is er erg aan toe. Hij is zwaar verbrand en heeft veel rook ingeademd: hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Het onderzoek naar de brand loopt nog.

