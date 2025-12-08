Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Bij een felle brand in Pittem is een man van 83 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het was een toevallige voorbijganger die alarm sloeg.
De brand ontstond rond half drie vanmiddag in de Heidenskerkhofstraat in Pittem. Een passant zag rook en verwittigde meteen de hulpdiensten. De brandweer kon de tachtiger naar buiten halen, maar hij is er erg aan toe. Hij is zwaar verbrand en heeft veel rook ingeademd: hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.
Het onderzoek naar de brand loopt nog.
De redactie