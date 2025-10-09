Het team van Howest won de prijs voor Business Potential met het project U:NIT Powerstation. De studenten gaven oude e-bikebatterijen een tweede leven door er een modulair en herstelbaar powerstation van te maken voor gedeeld gebruik.

Ook Liesbeth Nilsen, eveneens van Howest, werd bekroond: haar handgemaakte serveerset FIGS uit lokaal resthout kreeg de prijs in de categorie Human Interest.