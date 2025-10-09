17°C
Howest-stu­den­ten blin­ken uit op Eco­de­sign Awards 2025

Powerstation

Tijdens de Ecodesign Awards in Kortrijk zijn twee projecten van studenten van Howest bekroond. De studenten van de Kortrijkse hogeschool overtuigden de jury met hun frisse kijk op duurzaam en circulair ontwerp. De hoofdprijs ging naar Enya De Raedemaecker van de Universiteit Antwerpen.

Het team van Howest won de prijs voor Business Potential met het project U:NIT Powerstation. De studenten gaven oude e-bikebatterijen een tweede leven door er een modulair en herstelbaar powerstation van te maken voor gedeeld gebruik. 

Ook Liesbeth Nilsen, eveneens van Howest, werd bekroond: haar handgemaakte serveerset FIGS uit lokaal resthout kreeg de prijs in de categorie Human Interest.

Figgs
Powerstation

Afval op spoeddiensten verminderen

De hoofdprijs ging naar Enya De Raedemaecker van de Universiteit Antwerpen. Haar project Revi is een herbruikbare verpakking voor hechtingssets in ziekenhuizen en vermindert het afval op spoeddiensten aanzienlijk. “Met Revi tonen we dat circulair denken in de zorg niet alleen haalbaar, maar ook enorm impactvol kan zijn”, zegt De Raedemaecker trots.

REVI

Circulair ontwerpen

De Ecodesign Awards worden jaarlijks uitgereikt door OVAM en Vlaanderen Circulair. “Als ontwerper bepaal je tachtig procent van de milieu-impact van een product”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM. “Met deze prijs willen we jonge ontwerpers stimuleren om al van bij het begin duurzaam te denken.”

“Met deze prijs willen we jonge ontwerpers stimuleren om al van bij het begin duurzaam te denken.”

Jan Verheyen, woordvoerder OVAM

Ook Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns benadrukt het belang van jonge ontwerpers. “De grootste milieu-impact wordt bepaald nog vóór een product gemaakt is. Door circulair te ontwerpen, bouwen deze studenten mee aan een duurzame toekomst.”

De uitreiking vond plaats in de BUDAfabriek in Kortrijk, tijdens de opening van het WONDER Festival. De winnende projecten zijn daar nog tot 2 november te bewonderen.

