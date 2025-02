In Bredene is de 16de Horecabeurs geopend. Dat is elk jaar een regionaal netwerkmoment voor de hele sector van horeca-uitbaters en leveranciers, aan de vooravond van het nieuwe seizoen. De beurs is elk jaar meer succesvol, maar toch zijn er in de sector grote bezorgdheden. Ondermeer het rookverbod op terrassen creëert alweer extra kopzorgen.