In Damme zijn er meer dan 50 horecazaken. Burgemeester Coens neemt de suggesties en tips dan ook ter harte. Joachim Coens, burgemeester Damme: “Bijvoorbeeld hoe we structureel een schepen hebben die ook bevoegd is voor lokale economie én toerisme. Ook hoe we overleg plegen met horeca. Hoe we kijken naar het pop-upverhaal, dat is ook een belangrijk thema hier in Damme. Wat mij vooral ook bezighoudt, is het concessiebeleid dat we kunnen uitschrijven voor nieuwe horecazaken. In de kazerne in Sijsele bijvoorbeeld hebben we een villa staan waar we echt een horecazaak in willen en tips zijn echt heel welkom vandaag.”