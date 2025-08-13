“Het was ofwel alles weggooien, ofwel ons veld openstellen en mensen uitnodigen om zelf te plukken. Dat leek ons de leukere optie, en het pakt geweldig uit”, zegt Lieselot Demulder, groentekweker in Esen. “De mensen zijn ontzettend respectvol en de warmte die we van hen krijgen, geeft ons veel voldoening.”

Ook bezoekers zijn enthousiast. Guido Bryon vertelt: “Ik kom uit een landbouwersfamilie. Dit initiatief is prachtig. Die mensen hebben echt een gouden hart.”