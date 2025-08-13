25°C
In Esen kan iedereen gratis boontjes plukken op het veld van een lokale groentekweker. Het landbouwbedrijf stelt z'n oogst open omdat hun afnemer, diepvriesbedrijf Horafrost, de boontjes niet kan verwerken door de recente brand. 

In Esen kunnen mensen deze week gratis boontjes plukken op het veld van een lokale groentekweker. De actie volgt op de grote fabriekbrand in Staden van een maand geleden, waardoor het diepvriesbedrijf de oogst niet langer kan afnemen.

“Het was ofwel alles weggooien, ofwel ons veld openstellen en mensen uitnodigen om zelf te plukken."

Lieselot Demulder, groentekweker

“Het was ofwel alles weggooien, ofwel ons veld openstellen en mensen uitnodigen om zelf te plukken. Dat leek ons de leukere optie, en het pakt geweldig uit”, zegt Lieselot Demulder, groentekweker in Esen. “De mensen zijn ontzettend respectvol en de warmte die we van hen krijgen, geeft ons veel voldoening.”

Ook bezoekers zijn enthousiast. Guido Bryon vertelt: “Ik kom uit een landbouwersfamilie. Dit initiatief is prachtig. Die mensen hebben echt een gouden hart.”

