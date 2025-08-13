Horafrost kan oogst niet verwerken na brand dus deelt groentekweker boontjes gratis uit
In Esen kan iedereen gratis boontjes plukken op het veld van een lokale groentekweker. Het landbouwbedrijf stelt z'n oogst open omdat hun afnemer, diepvriesbedrijf Horafrost, de boontjes niet kan verwerken door de recente brand.
“Het was ofwel alles weggooien, ofwel ons veld openstellen en mensen uitnodigen om zelf te plukken."
“Het was ofwel alles weggooien, ofwel ons veld openstellen en mensen uitnodigen om zelf te plukken. Dat leek ons de leukere optie, en het pakt geweldig uit”, zegt Lieselot Demulder, groentekweker in Esen. “De mensen zijn ontzettend respectvol en de warmte die we van hen krijgen, geeft ons veel voldoening.”
Ook bezoekers zijn enthousiast. Guido Bryon vertelt: “Ik kom uit een landbouwersfamilie. Dit initiatief is prachtig. Die mensen hebben echt een gouden hart.”