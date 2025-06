Om klokslag 10 uur geeft Freddy Verhuizen, voorzitter van IWWA (de organiserende vereniging), het officiële startschot van het kampioenschap. "Elke ronde zit je samen met andere spelers die je vaak niet kent of nauwelijks verstaat. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het draait om plezier én om de sportieve uitdaging," aldus Verhuizen.

Het unieke aan het BK Manillen is dat er elke ronde nieuwe duo’s gevormd worden. De deelnemers schreven zich individueel in en worden met behulp van een computerprogramma willekeurig aan andere spelers gekoppeld. "Geen algoritmes of bevoordeling," benadrukt de organisatie. "Iedereen speelt gewoon met wie de computer toewijst."

Om het verloop van de wedstrijd in goede banen te leiden, zijn er ook scheidsrechters aanwezig. "Wij controleren of er eerlijk gespeeld wordt en helpen met het correct noteren van de punten," zegt scheidsrechter Marc Verbrugghe. "Sommige deelnemers hebben daar nog wat oefening in nodig," voegt hij met een knipoog toe.



Het BK Manillen in Hooglede is niet alleen een strijd om punten, maar vooral een ode aan de typisch Belgische kaarttraditie.