Hoogbouwplan Rauschenbergplein zet Middelkerkse coalitie onder hoogspanning
Jean-Marie Dedecker en Marc Descheemaecker in betere tijden
Het voorstel voor een woontoren op het Rauschenbergplein in Westende zorgt voor hevige spanningen binnen de Middelkerkse coalitie. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) en schepen Marc Descheemaecker (N-VA) liggen openlijk overhoop. Volgende woensdag staat het dossier op de agenda van de gemeenteraad.
Bij de start van de coalitie werd afgesproken dat er op het plein geen hoogbouw zou komen. N-VA-schepen Descheemaecker houdt vast aan die afspraak: “Die toren zal het beeld van Westende verstoren. Die vriendelijke, sympathieke badplaats bezoedelen met een toren van 20 verdiepingen en meer, ik vind het geen goed idee.”
Lijst Dedecker lijkt nu van mening te zijn veranderd en wil de toren wel realiseren. “Wij willen liever een groenzone hebben en daarover is er dus ruzie”, zegt Descheemaecker. Beide partijen lijken niet van plan te buigen, een stemming in de gemeenteraad van volgende week zal wellicht uitsluitsel moeten bieden.
Vlaams Belang als scherprechter?
De meerderheid in de gemeenteraad is echter klein. Descheemaeckers ene stem kan het verschil maken, al kan burgemeester Dedecker ook rekenen op steun van Vlaams Belang. Raadslid Patrick Meurisse zou mogelijk onafhankelijk stemmen, al is dat nog niet officieel. Dat ook schepen Henk Dierendonck (LDD) plots verhinderd en ziek is, maakt het politieke kaartspel in Middelkerke nog complexer. Dierendonck mag sowieso niet meestemmen, maar wordt volgende woensdag vervangen aan het begin van de gemeenteraad.
Of de coalitie dit conflict overleeft en of Descheemaecker na de stemming nog schepen blijft, is onzeker. Burgemeester Dedecker wil zijn strategie voorlopig niet prijsgeven.