De meerderheid in de gemeenteraad is echter klein. Descheemaeckers ene stem kan het verschil maken, al kan burgemeester Dedecker ook rekenen op steun van Vlaams Belang. Raadslid Patrick Meurisse zou mogelijk onafhankelijk stemmen, al is dat nog niet officieel. Dat ook schepen Henk Dierendonck (LDD) plots verhinderd en ziek is, maakt het politieke kaartspel in Middelkerke nog complexer. Dierendonck mag sowieso niet meestemmen, maar wordt volgende woensdag vervangen aan het begin van de gemeenteraad.

Of de coalitie dit conflict overleeft en of Descheemaecker na de stemming nog schepen blijft, is onzeker. Burgemeester Dedecker wil zijn strategie voorlopig niet prijsgeven.