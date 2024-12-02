Het slachtoffer kreeg toen elf messteken in zijn woning in Bredene en lag zes weken in coma. Volgens het onderzoek had Kenny S. een persoonlijk motief.

In eerste aanleg kregen de mannen tien en vijf jaar cel. Maar volgens de procureur-generaal “rechtvaardigen de gruwel van de feiten en de zware gevolgen voor het slachtoffer een zwaardere straf.”

De uitspraak volgt op 15 oktober.