Hof van beroep wil zwaar­de­re straf­fen voor steek­par­tij op chauf­feur Club Brugge

Twee Oostendenaars riskeren zwaardere straffen voor de steekpartij op een buschauffeur van Club Brugge in 2022. Het openbaar ministerie vroeg in beroep in Gent vijftien jaar cel voor Kenny S. (31) en tien jaar voor Robby D. (30).

Het slachtoffer kreeg toen elf messteken in zijn woning in Bredene en lag zes weken in coma. Volgens het onderzoek had Kenny S. een persoonlijk motief.

In eerste aanleg kregen de mannen tien en vijf jaar cel. Maar volgens de procureur-generaal “rechtvaardigen de gruwel van de feiten en de zware gevolgen voor het slachtoffer een zwaardere straf.”

De uitspraak volgt op 15 oktober.

Tot 10 jaar cel voor moordpoging
