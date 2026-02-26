De ex-burgemeester kocht drie panden in zijn eigen gemeente, terwijl hij als politicus weet had van herontwikkelingsplannen in de buurt. Binnen de maand werden ze al verkocht en door zijn voorkennis kon hij meerwaarde creëren. Dat ontkende hij echter met klem.

"Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Maar achteraf is alles makkelijk gezegd. Ik heb altijd in eer en geweten gehandeld en de meerwaarde die is gecreëerd, is niet gekomen doordat ik burgemeester was. Het GRUP (het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) was er al in 2004 en voor iedereen raadpleegbaar." Dat betwist de burgerlijke partij, die zich ernstig bedrogen voelt.