Het hof van beroep in Gent heeft zijn arrest rond de voormalige burgemeester van het West-Vlaamse Staden, Francesco Vanderjeugd (38), met een maand uitgesteld. De man wordt vervolgd omdat hij zou hebben gehandeld met voorkennis toen hij enkele panden in Staden kocht en even later met forse winst doorverkocht.
Vanderjeugd kreeg in Kortrijk één jaar cel met uitstel, een effectieve boete van 24.000 euro en de verbeurdverklaring van 128.000 euro winst. Een straf die de man -ooit de jongste burgemeester van het land en het jongste parlementslid ooit - niet kon aanvaarden. "Ik heb nog nooit iemand gezien die zo gebroken was na het aanhoren van zijn straf", sprak zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. Volgens de advocaat is het onderzoek slecht gevoerd.
De ex-burgemeester kocht drie panden in zijn eigen gemeente, terwijl hij als politicus weet had van herontwikkelingsplannen in de buurt. Binnen de maand werden ze al verkocht en door zijn voorkennis kon hij meerwaarde creëren. Dat ontkende hij echter met klem.
"Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Maar achteraf is alles makkelijk gezegd. Ik heb altijd in eer en geweten gehandeld en de meerwaarde die is gecreëerd, is niet gekomen doordat ik burgemeester was. Het GRUP (het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) was er al in 2004 en voor iedereen raadpleegbaar." Dat betwist de burgerlijke partij, die zich ernstig bedrogen voelt.
"Hij heeft die panden gekocht via info die niet voor het brede publiek toegankelijk was."
De zaak werd voor het hof gepleit op 26 februari en stond voor arrest op 25 maart. Maar het arrest is niet klaar en werd uitgesteld naar 29 april.