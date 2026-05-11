14°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

Hof en Huis’ in Tor­hout: opval­lend veel aan­dacht voor recy­cla­ge en men­sen zon­der tuin

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Op ‘Hof en Huis’ in Torhout hebben zo’n 180 exposanten meer dan 10.000 bezoekers inspiratie gegeven voor hun thuis. Niet iedereen heeft een tuin en dus is er steeds meer aandacht voor mensen die bijvoorbeeld in een appartement wonen. Opvallend ook is dat gerecycleerd materiaal alsmaar meer aan populariteit wint.

"Wat we wel merken is dat er heel veel nieuwigheden zijn in recuperatiematerialen", vertelt Iris Van Dale, deel van de organisatie van Hof en Huis. Zelfs een gestorven boom kan verwerkt worden en een nieuw leven krijgen als inrichting. 

“De voorbije dagen hadden we al een 7000 bezoekers. Maar vandaag mikken we nog op een groot aantal bezoekers erbij. We rekenen in totaal op zo’n 10.000 bezoekers", meende Iris Van Dale aan het begin van de dag. Haar berekening klopte min of meer. Het totale bezoekersaantal steeg nog tot iets boven de 10.000 bezoekers.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Victor Peeters
Hof en Huis

Meest gelezen

Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge
Getuigen Yaro
Nieuws

Politie zoekt opnieuw getuigen Gentse vechtpartij waarbij Yaro (18) levensgevaarlijk gewond raakte
Politie grensleie politiewagen
Nieuws
Update

Grote zoekactie naar vermiste man uit Harelbeke levert niets op

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2026 05 16 143754 Bellegem Vanlede Ludovic

Zwaarbewolkt met lichte regen
2026 05 16 060628 Bissegem Kris Catteeuw

Wisselvallig met buien aan de kust
Beek1

Minister Brouns laat bron van vervuiling met verboden pesticide versneld opsporen: “tot op het bot uitzoeken”
Grote hoeveelheid van verboden pesticidestof gemeten in Grote Kemmelbeek in Westhoek: "Geen gevaar voor drinkwater, wel voor natuur"

Grote hoeveelheid van verboden pesticidestof in Grote Kemmelbeek in Westhoek: "Geen gevaar voor drinkwater, wel voor natuur"
Nieuwe brug provinciedomein t veld Ardooie

Vernieuwde bruggen en vlonderpaden opnieuw open in provinciedomein ’t Veld
Kwetshage

Jabbeke is 60 hectare natuur rijker
Aanmelden