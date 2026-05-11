‘Hof en Huis’ in Torhout: opvallend veel aandacht voor recyclage en mensen zonder tuin
Op ‘Hof en Huis’ in Torhout hebben zo’n 180 exposanten meer dan 10.000 bezoekers inspiratie gegeven voor hun thuis. Niet iedereen heeft een tuin en dus is er steeds meer aandacht voor mensen die bijvoorbeeld in een appartement wonen. Opvallend ook is dat gerecycleerd materiaal alsmaar meer aan populariteit wint.
"Wat we wel merken is dat er heel veel nieuwigheden zijn in recuperatiematerialen", vertelt Iris Van Dale, deel van de organisatie van Hof en Huis. Zelfs een gestorven boom kan verwerkt worden en een nieuw leven krijgen als inrichting.
“De voorbije dagen hadden we al een 7000 bezoekers. Maar vandaag mikken we nog op een groot aantal bezoekers erbij. We rekenen in totaal op zo’n 10.000 bezoekers", meende Iris Van Dale aan het begin van de dag. Haar berekening klopte min of meer. Het totale bezoekersaantal steeg nog tot iets boven de 10.000 bezoekers.