De Marez merkt ook op dat het hebben van een smartphone of tablet en de tijd die kinderen spenderen op platformen als Snapchat en TikTok exponentieel stijgen. Maar we weten niet altijd even goed hoe we met die sociale media moeten omgaan.

“Zowel de kinderen als de omgeving rond hen zijn niet altijd mediawijs. Ik denk dan ook dat we daar samen, zowel kinderen, hun ouders en de scholen, stappen moeten in nemen.”