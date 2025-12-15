Teveel rompslomp, te ingewikkeld, teveel bemoeienis van de overheid, zeggen veel oudere ondernemers. En toch zijn er bij wie de liefde voor hun job zo groot is, dat ze toch de sprong wagen. Wij gingen op café bij Urbain en bij Mariette, die al meer dan vijf decennia hun dagelijkse pinten inschenken.

In café De Mooie Molen in Ruddervoorde kan Mariette Duyvejonck nog altijd haar mannetje staan: “Als de klanten te lastig zijn, en ze maken mij zot, dan neem ik mijn stok, en ik zou desnoods op hun hoofd slaan.”

Maar toch, de introductie van de e-facturatie deed haar twijfelen over haar toekomst als cafébazin: “Ja, dat ging niet. Ik kan dat niet, met een computer werken, eerlijk.”

