Ze zijn 81 en 94, en toch gaan café­ba­zen Mariet­te en Urbain met e‑facturatie werken

15 procent van de ondernemers in West-Vlaanderen is nog niet klaar voor e-facturatie. De tijd dringt nochtans, want op 1 januari moet iedereen verplicht overstappen op Peppol. Vooral de oudere generatie huivert bij het nieuwe facturatiesysteem.

Teveel rompslomp, te ingewikkeld, teveel bemoeienis van de overheid, zeggen veel oudere ondernemers. En toch zijn er bij wie de liefde voor hun job zo groot is, dat ze toch de sprong wagen. Wij gingen op café bij Urbain en bij Mariette, die al meer dan vijf decennia hun dagelijkse pinten inschenken.

In café De Mooie Molen in Ruddervoorde kan Mariette Duyvejonck nog altijd haar mannetje staan: “Als de klanten te lastig zijn, en ze maken mij zot, dan neem ik mijn stok, en ik zou desnoods op hun hoofd slaan.”

Maar toch, de introductie van de e-facturatie deed haar twijfelen over haar toekomst als cafébazin: “Ja, dat ging niet. Ik kan dat niet, met een computer werken, eerlijk.”

De Warande

Peppol1

Zelfde verhaal in Zwevezele in café annex pompstation De Warande. Urbain heeft ondanks zijn 94-jarige leeftijd wel nooit getwijfeld om verder te doen. Hij zocht en vond hulp. Urbain Goethals, cafébaas De Warande: “Awel ja, mijn boekhouder gaat dat doen. Ik moet er niet mee inzitten, heeft hij gezegd. De facturen gaan hier toekomen. Zij gaan ze zelf inscannen. Zij doen alles zelf, ik moet er niet aankomen."

Ook Mariette vond hulp

Ook Mariette vond iemand die de e-facturatie gaat behartigen. "Mijn boekhouder is gestopt. Ik kan dat niet zelf, en ik dacht dus dat ik zelf ook zou moeten stoppen. Maar iemand heeft mij geholpen en gezegd dat ze
voor een boekhoudster zou zorgen. Die vrouw gaat dat doen omdat het maar een jaar meer is, hoogstens nog twee jaar."

En dus kunnen beide cafébazen verder doen wat ze het liefst van al doen: achter de toog staan en een babbeltje slaan met hun klanten.

