De schouw, vervaardigd uit zwart marmer en albast, heeft als blikvanger een eikenhouten sculptuur. Door de aantasting van de klopkever dreigde de sculptuur onherstelbare schade op te lopen. "De klopkever heeft hier stevig huisgehouden en deed dat al lang. We stelden dat opeens vast," zegt schepen van Patrimonium Pieter Marechal. "Renovatie was nodig. We hebben daar een half miljoen euro aan besteed, samen met de Vlaamse overheid."

Niet alleen de schouw, maar ook de zolderconstructie, de kleurrijke wandtapijten en de historische portretten kregen een grondige opknapbeurt. "Deze schouw is een van de absolute pronkstukken van de renaissance in de Nederlanden," benadrukt Marechal. "We zijn heel blij te kunnen heropenen en het publiek te tonen welke parel we in onze stad hebben."