De schandpaal van Poperinge, gekapt uit een stuk zandsteen, rond de drie meter hoog werd in de 19de eeuw op de hoek van de Keer van de Ommegang geplaatst en deed een tijdje dienst als straatverlichting. Veearts Hendrik Adriaen ontfermde zich nadien over de schandpaal. Een stuk schandpaal bleef bewaard ten huize Adriaen en het was kleinzoon Johan die er voor zorgde dat de paal terug een plaats kreeg in de stad in 2008 langs de Switch Road. Uiteindelijk werd de schandpaal in september 2024 verplaatst naar de Grote Markt in de buurt waar ze ooit heeft gestaan. Johan Adriaen schonk het ontbrekende stuk aan de stad en deze werd door de technische dienst van de stad opnieuw tot een geheel gemaakt.