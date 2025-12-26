Frank Delobelle, Optiek Boury: “Het eerste idee was om de toren te bewaren omwille van het iconische zichtpunt, zowel vanuit Harelbeke als vanuit Waregem. We dachten eerst om het torentje te laten staan en daar een nieuw gebouw tegen te plaatsen, maar dat is niet gelukt, wegens de bouwvoorschriften.”

Ook caféklanten vinden het spijtig

Armand Beaucarne is alvast spijtig dat het gebouw verdwijnt. Hij zal de toren, maar vooral het café missen. “In de jaren tachtig heb ik hier veel pinten gedronken met een goeie vriend van mij. We hebben hier veel gelachen en plezier gemaakt. Dat zal een beetje raar doen als de toren weg is. Maar het is zoals met al die oude gebouwtjes, die schone dingen. Er zat wat schoonheid in maar het moet plaats maken voor iets anders.”