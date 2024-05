Op sociale media schrijft Crevits dat het nu belangrijk is dat ze zo veel als mogelijk bij haar moeder kan zijn, en wat meer zorg wil dragen voor haar vader en haar familie. Hilde Crevits is op dit moment Vlaams minister van Welzijn en Visserij. Op 9 juni trekt ze opnieuw de Vlaamse lijst voor cd&v. Ze bekijkt nu de situatie dag per dag en zet haar campagne tijdelijk op een laag pitje.