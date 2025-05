"Voor mij is het belangrijk om de Britse ambassadeur persoonlijk over deze gebeurtenissen te spreken", zegt Crevits. "We willen een vlotte uitwisseling van gegevens om de visbestanden goed te beheren. Daarnaast zou het goed zijn om samen controles op zee te organiseren, zoals vroeger ook het geval was. Al zijn het niet de controles die een probleem vormen, maar wel de harde manier waarop. Voor de vissers is het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de aantijgingen en om hun boordcomputers terug te krijgen, wat nog niet is gebeurd. Daarom heb ik ook de nodige informatie over de inspectierapporten gevraagd."

Volgens de Britse ambassadeur hebben de controles te maken met mogelijke schendingen van Britse visserijregels.