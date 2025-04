De controles vonden vorige dinsdag en vrijdag plaats. Vijf Belgische boten werden op volle zee via een gecoördineerde actie gecontroleerd door de Britse autoriteiten. Vooral de manier waarop, zit de vissers hoog. Hun ruim werd verzegeld, de schippers onder aanhouding geplaatst en ze werden verplicht naar een Britse haven te varen. Daar werden de harde schijven van de vaartuigen in beslag genomen. Waarom is nog steeds niet duidelijk.