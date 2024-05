CD&V en Crevits in het bijzonder pleiten dus voor mildheid en mededogen. Een uitgebreider geboorte- en ouderschapsverlof is een eerste voorbeeld van hoe het in de praktijk omgezet kan worden. Ouders zouden weken geboorteverlof krijgen en ook de grootouders wil CD&V meer tijd geven om voor de kleinkinderen te zorgen. Een verhoging van de uitkeringen is voor de christen-democraten een mooie extra.