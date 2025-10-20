16°C
Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand november

Flitsen

© Belga

Elke maand maakt de politiezone RIHO bekend waar snelheidscontroles zullen worden gehouden. Het gaat om geplande controles. Niets sluit uit dat er ook elders en op andere tijdstippen controles zullen zijn, waarschuwt de politie.

De politiezone RIHO maakt de locaties en data preventief bekend. Op die manier hopen ze chauffeurs te sensibiliseren.

Dit zijn de geplande snelheidscontroles in november:

Hooglede

  • Maandag 3 november: Gitsbergstraat – Hogestraat – Stationsstraat – Grijspeerdstraat

  • Donderdag 6 november: Hogestraat – Stationsstraat – Koolskampstraat – Grijspeerdstraat

  • Maandag 17 november: Grijspeerdstraat – Delaeystraat – Stationsstraat – Hogestraat

  • Maandag 24 november: Koolskampstraat – Grijspeerdstraat – Roeselarestraat – Amersveldestraat

Izegem

  • Dinsdag 4 november: Italianenlaan – Gentseheerweg – Lodewijk de Raetlaan – Prins Albertlaan – Lodewijk de Raetlaan – Ambachtenstraat – Roeselaarsestraat – Ardooisestraat

  • Donderdag 13 november: Italianenlaan – Prins Albertlaan – Lodewijk de Raetlaan – Gentseheerweg – Roeselaarsestraat – Lodewijk de Raetlaan – Gentseheerweg – Kachtemsestraat

  • Zaterdag 15 november: Roeselaarsestraat – Lodewijk de Raetlaan – Gentseheerweg – Kachtemsestraat

  • Zondag 16 november: Rijksweg – Prins Albertlaan – Lodewijk de Raetlaan – Roeselaarsestraat

  • Dinsdag 25 november: Heilig Hartstraat – Prins Albertlaan – Roeselarestraat – Meensesteenweg

Roeselare

  • Woensdag 5 november: Iepersestraat – Maria’s Lindenstraat – Kaasterstraat – Koningsstraat – Gitsestraat (thv nr 226) – Meensesteenweg – Moorseelsesteenweg – Honzebroekstraat

  • Zaterdag 8 november: Moorseelsesteenweg – Meensesteenweg – Mandellaan – Beversesteenweg

  • Zondag 9 november: Diksmuidsesteenweg – Iepersestraat – Moorseelsesteenweg – Mandellaan

  • Woensdag 12 november: Meensesteenweg – Koningsstraat – Moorseelsesteenweg – Izegemseaardeweg

  • Woensdag 19 november: Honzebroekstraat – Weststraat – Spanjestraat – Mandellaan

  • Donderdag 20 november: Sint-Eloois-Winkelsestraat – Moorseelsesteenweg – Meensesteenweg – Ardooisesteenweg – Heirweg – Mandellaan – Kachtemsestraat – Diksmuidsesteenweg – Izegemseaardeweg

  • Woensdag 26 november: Moorseelsesteenweg – Meiboomlaan – Schoolstraat – Ardooisesteenweg

  • Donderdag 27 november: Diksmuidsesteenweg – Sint-Eloois-Winkelsestraat – Meensesteenweg – Mandellaan – Iepersestraat – Honzebroekstraat – Gitsestraat – Mandellaan

Redactie
Politiezone RIHO

