Elke maand maakt de politiezone RIHO bekend waar snelheidscontroles zullen worden gehouden. Het gaat om geplande controles. Niets sluit uit dat er ook elders en op andere tijdstippen controles zullen zijn, waarschuwt de politie.
De politiezone RIHO maakt de locaties en data preventief bekend. Op die manier hopen ze chauffeurs te sensibiliseren.
Dit zijn de geplande snelheidscontroles in februari:
Roeselare
- Maandag 2 februari: Mandellaan – Beversesteenweg
- Dinsdag 3 februari: Meiboomlaan
- Donderdag 5 februari: Vijfwegenstraat
- Vrijdag 6 februari: Heirweg – Izegemseaardeweg – Ardooisesteenweg
- Dinsdag 10 februari: Ieperstraat – Meensesteenweg
- Donderdag 12 februari: Gitsestraat – Ardooisesteenweg
- Zaterdag 14 februari: Mandellaan – Beversesteenweg – Ardooisesteenweg
- Maandag 16 februari: Moorseelsesteenweg – Oostnieuwkerkesteenweg – Beversesteenweg
- Woensdag 18 februari: Meiboomlaan – Kleine Weg
- Donderdag 19 februari: Kortewagenstraat
- Zaterdag 21 februari: Kaaistraat – Ardooisesteenweg – Kachtemsestraat
- Zondag 22 februari: Iepersestraat – Meensesteenweg – Oostnieuwkerkesteenweg
- Dinsdag 24 februari: Brugsesteenweg
- Woensdag 25 februari: Bornstraat – Meiboomlaan
- Vrijdag 27 februari: Hoogleedsesteenweg – Diksmuidsesteenweg
Izegem
- Dinsdag 3 februari: Roeselaarsestraat – Gentseheerweg
- Donderdag 5 februari: Leenstraat – Meensesteenweg
- Maandag 9 februari: Roeselaarsestraat – Reperstraat – Kachtemsestraat
- Woensdag 11 februari: Meensesteenweg – Abelestraat
- Donderdag 12 februari: Rijksweg
- Zondag 15 februari: Kachtemsestraat – Meensesteenweg – Ingelmunstersestraat
- Dinsdag 17 februari: Hondekensmolenstraat – Gentseheerweg
- Woensdag 18 februari: Rijksweg
- Donderdag 19 februari: Prins Albertlaan – Ardooisestraat
- Maandag 23 februari: Roeselaarsestraat – Kortrijksestraat – Prins Albertlaan
- Woensdag 25 februari: Lodewijk de Raetlaan
- Donderdag 26 februari: Vlietmanstraat – Ardooisestraat
- Vrijdag 27 februari: Leenstraat
Hooglede
- Maandag 2 februari: Kortemarkstraat
- Woensdag 4 februari: Roeselarestraat – Grijspeerdstraat
- Dinsdag 10 februari: Ieperstraat
- Vrijdag 13 februari: Ieperstraat – Kortemarkstraat – Grijspeerdstraat
- Dinsdag 17 februari: Bruggestraat
- Vrijdag 20 februari: Delaeystraat – Ieperstraat – Amersveldestraat
- Dinsdag 24 februari: Stationstraat – Bruggestraat
- Donderdag 26 februari: Roeselarestraat
