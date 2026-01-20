6°C
Aanmelden
Nieuws
Hooglede Roeselare Izegem

Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand februari

Flitsen - Flitsmarathon

© Belga

Elke maand maakt de politiezone RIHO bekend waar snelheidscontroles zullen worden gehouden. Het gaat om geplande controles. Niets sluit uit dat er ook elders en op andere tijdstippen controles zullen zijn, waarschuwt de politie.

De politiezone RIHO maakt de locaties en data preventief bekend. Op die manier hopen ze chauffeurs te sensibiliseren.

Dit zijn de geplande snelheidscontroles in februari:

Roeselare

  • Maandag 2 februari: Mandellaan – Beversesteenweg
  • Dinsdag 3 februari: Meiboomlaan
  • Donderdag 5 februari: Vijfwegenstraat
  • Vrijdag 6 februari: Heirweg – Izegemseaardeweg – Ardooisesteenweg
  • Dinsdag 10 februari: Ieperstraat – Meensesteenweg
  • Donderdag 12 februari: Gitsestraat – Ardooisesteenweg
  • Zaterdag 14 februari: Mandellaan – Beversesteenweg – Ardooisesteenweg
  • Maandag 16 februari: Moorseelsesteenweg – Oostnieuwkerkesteenweg – Beversesteenweg
  • Woensdag 18 februari: Meiboomlaan – Kleine Weg
  • Donderdag 19 februari: Kortewagenstraat
  • Zaterdag 21 februari: Kaaistraat – Ardooisesteenweg – Kachtemsestraat
  • Zondag 22 februari: Iepersestraat – Meensesteenweg – Oostnieuwkerkesteenweg
  • Dinsdag 24 februari: Brugsesteenweg
  • Woensdag 25 februari: Bornstraat – Meiboomlaan
  • Vrijdag 27 februari: Hoogleedsesteenweg – Diksmuidsesteenweg

Izegem

  • Dinsdag 3 februari: Roeselaarsestraat – Gentseheerweg
  • Donderdag 5 februari: Leenstraat – Meensesteenweg
  • Maandag 9 februari: Roeselaarsestraat – Reperstraat – Kachtemsestraat
  • Woensdag 11 februari: Meensesteenweg – Abelestraat
  • Donderdag 12 februari: Rijksweg
  • Zondag 15 februari: Kachtemsestraat – Meensesteenweg – Ingelmunstersestraat
  • Dinsdag 17 februari: Hondekensmolenstraat – Gentseheerweg
  • Woensdag 18 februari: Rijksweg
  • Donderdag 19 februari: Prins Albertlaan – Ardooisestraat
  • Maandag 23 februari: Roeselaarsestraat – Kortrijksestraat – Prins Albertlaan
  • Woensdag 25 februari: Lodewijk de Raetlaan
  • Donderdag 26 februari: Vlietmanstraat – Ardooisestraat
  • Vrijdag 27 februari: Leenstraat

Hooglede

  • Maandag 2 februari: Kortemarkstraat
  • Woensdag 4 februari: Roeselarestraat – Grijspeerdstraat
  • Dinsdag 10 februari: Ieperstraat
  • Vrijdag 13 februari: Ieperstraat – Kortemarkstraat – Grijspeerdstraat
  • Dinsdag 17 februari: Bruggestraat
  • Vrijdag 20 februari: Delaeystraat – Ieperstraat – Amersveldestraat
  • Dinsdag 24 februari: Stationstraat – Bruggestraat
  • Donderdag 26 februari: Roeselarestraat
Redactie
Politiezone RIHO

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Mri1
Nieuws

Kraan takelt MRI-scanner van 5 ton naar binnen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval Wervik

Autobestuurder komt met de schrik vrij nadat vrachtwagen plots over rijvak schuift
2023-04-18 00:00:00 - Treinverkeer herneemt na noodstop: "Vertragingen nog mogelijk" - trein2_0.jpeg

Treinverkeer tussen Waregem en Deinze hervat na persoonsongeval
werkzaamheden

Kruispunt N58 met LAR-zone in Menen wordt heropend
Station Brugge

Examenstress en spoorstaking: studenten moeten flexibel zijn om op tijd op examen te zijn
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
File

E40 richting Frankrijk volledig versperd in Veurne na ongeval met vrachtwagens
Aanmelden