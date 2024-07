In het gezellige Minnewaterpark in het centrum van Brugge luisterden de bezoekers aandachtig naar iconische nummers als 'Ploegsteert', 'Gie, den otto en ik' en 'Naar de wuppe'. Later op de avond zweept ook nog de Kortrijkse Maarten Devoldere met Warhaus de menigte in Brugge op.