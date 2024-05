In zes gemeenten in de Brugse regio komt de dienst burgerzaken straks gewoon aan huis met een mobiel loket. In eerste instantie voor een nieuwe identiteitskaart, maar op termijn ook voor andere toepassingen. Dat gebeurt op een speciale tablet, waarmee je ook vingerafdrukken en pasfoto's kan nemen. Let wel: het project is alleen bedoeld voor wie minder mobiel is en zelf niet meer in het gemeentehuis geraakt.