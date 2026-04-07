De Wildernis is een primeur: het is het eerste participatief gebouwde en circulaire jeugdgebouw van Vlaanderen. De basis van het gebouw komt volledig uit een paviljoen dat werd gerecupereerd uit de Triënnale van Almere. Ook in de afwerkingsfase, die nu start, blijven ze die circulaire logica volgen. Vloeren, ramen en schrijnwerk zijn allemaal hergebruikte materialen, aangevuld met ecologisch verantwoorde keuzes.

Mooi voorbeeld

Felix De Clerck, schepen van Jeugd: “De Wildernis is een krachtig voorbeeld van hoe we in Kortrijk samen met jongeren kiezen voor duurzame en participatieve jeugdinfrastructuur. Dit project wordt gedragen door de buurt, de jongeren en de vele geëngageerde vrijwilligers van Wildebras. Het gebouw wordt bovendien uniek in Vlaanderen: de basis wordt gerecupereerd uit een paviljoen van de Triënnale van Almere.”

Het budget voor dit project bedraagt in totaal 333.000 euro en wordt gedragen door Stad Kortrijk (220.000 euro), Vlaanderen (98.000 euro) en Wildebras (15.000 euro).

Wildspelen in stedelijke context

Wildebras is sinds 2015 actief in Kortrijk en staat bekend om zijn focus op wildspelen in een stedelijke context. De vereniging organiseert workshops en bouwt aan een sterke buurtwerking waarin clubhuizen voor kinderen centraal staan.