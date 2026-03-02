17°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

Her­stel­wer­ken op Groen­ten­markt in Tor­hout zijn gestart: ver­keers­hin­der mogelijk

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Torhout zijn de herstelwerken op de Groentenmarkt maandagvoormiddag van start gegaan. De voegen tussen de Italiaanse natuurstenen komen los en op verschillende plaatsen moet het werk opnieuw gedaan worden. Dat nog geen twee jaar na de heraanleg van de Markt en zijstraten. 

Maandagvoormiddag startte de oorspronkelijke aannemer met het losfrezen van de voegen op de Groentenmarkt in Torhout. Het ging om een experiment, maar op heel wat andere plaatsen liet het voegwerk na nog geen twee jaar al los. Nog tot eind dit jaar zullen ze de voegen in verschillende fasen herstellen. De herstellingswerken zijn gratis, want ze vallen nog onder de wettelijke garantieperiode. Maar ze zullen zorgen voor wat overlast en verkeershinder.

"De cementsluiter die ze erin gemonteerd hebben, was niet overal van goede kwaliteit. Daarom moet hij er terug uit", klonk het bij Hans Blomme (CD&V), schepen van openbare werken. "Het is binnen een periode van twee jaar binnen de vernieuwing van de stadskern. De aannemer zal die werken uitvoeren conform het bestek – dat is nog in de garantieperiode, de voorlopige oplevering. Het is een heel zure appel voor deze zomer met alle activiteiten en evenementen op de Markt, maar we moeten erdoor. Ook de marktkramers zullen een ander plekje krijgen."

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gekantelde vrachtwagen zorgt voor file op E403 in Torhout

Gekantelde vrachtwagen zorgt voor file op E403 in Torhout
Wegenwerken 3

Onderhoudswerken aan op- en afrit Adinkerke richting Jabbeke op 19 en 20 maart
NMBS geen trein

Driedaagse spoorstaking van start gegaan: drie op de tien IC-treinen rijden niet
West-Vlaamse landbouwster Mieke (51) met eerste repatriëringsvlucht terug in Zaventem: “Ik ben heel blij”
Update

"Ik ben heel blij": West-Vlaamse landbouwster Mieke (51) is herenigd met zonen na repatriëringsvlucht
Vrouw naar ziekenhuis nadat auto in gracht belandt in Zuidschote Ieper

Auto belandt in gracht langs Middelstraat in Zuidschote: bestuurster naar ziekenhuis
Politie riho

Politiezone RIHO betrapt 9 bestuurders met alcohol en 2 met drugs tijdens verkeerscontroles
Aanmelden