Maandagvoormiddag startte de oorspronkelijke aannemer met het losfrezen van de voegen op de Groentenmarkt in Torhout. Het ging om een experiment, maar op heel wat andere plaatsen liet het voegwerk na nog geen twee jaar al los. Nog tot eind dit jaar zullen ze de voegen in verschillende fasen herstellen. De herstellingswerken zijn gratis, want ze vallen nog onder de wettelijke garantieperiode. Maar ze zullen zorgen voor wat overlast en verkeershinder.

"De cementsluiter die ze erin gemonteerd hebben, was niet overal van goede kwaliteit. Daarom moet hij er terug uit", klonk het bij Hans Blomme (CD&V), schepen van openbare werken. "Het is binnen een periode van twee jaar binnen de vernieuwing van de stadskern. De aannemer zal die werken uitvoeren conform het bestek – dat is nog in de garantieperiode, de voorlopige oplevering. Het is een heel zure appel voor deze zomer met alle activiteiten en evenementen op de Markt, maar we moeten erdoor. Ook de marktkramers zullen een ander plekje krijgen."

