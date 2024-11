Het Congobos in Geluwe krijgt binnenkort een nieuwe start. Het gekapte deel van het bos zal nog voor maart heraangeplant worden, zo bevestigt schepen Bercy Slegers. De kap van een vijftigtal populieren in augustus leidde tot verontwaardiging bij omwonenden, die het bos als een waardevol cultuur- en natuurgebied beschouwen. Ook de stad Wervik was niet op de hoogte van de kapplannen, wat voor extra ophef zorgde.