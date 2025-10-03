Dat verschil is deels te verklaren doordat 1 november vorig jaar op een vrijdag viel, wat zorgde voor een verlengd weekend met extra reservaties. Bovendien waren toen ook de weersvoorspellingen gunstiger.

Voor de Franstalige Belgen, die twee weken herfstvakantie hebben en waarvan de eerste week al voorbij is, ligt het beeld iets positiever. Dankzij het relatief zachte weer bij de start van hun vakantie noteerden de kusthotels in totaal 8% minder overnachtingen dan vorig jaar. De situatie verschilt van badplaats tot badplaats.

Westtoer verwacht dat bij aangenamer weer nog extra last-minute boekingen zullen volgen in de komende dagen.

Een overzicht van wat er te beleven valt aan de kust vind je hier.