Er zit betonrot in de brug en er moeten nieuwe vijzels in. Die zorgen ervoor dat de brug vlot omhoog kan als er schepen door moeten varen. "We begrijpen dat dit hinder geeft, maar deze ingrepen zijn noodzakelijk", klinkt het bij De Vlaamse Waterweg nv.

Het verkeer wordt omgeleid via de Verbindingssluis, de Lodewijk Coiseaukaai of de Pathoekeweg. In de zomer gaat de brug nog eens een week dicht. Dan vervangen ze de olie in de cilinders. In totaal zullen de werken zo'n 500.000 euro kosten.