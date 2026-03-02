Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Oostende is het vergaan van de OOSTENDE 202 Pelagus herdacht. Het vissersschip botste 44 jaar geleden in IJsland op de rotsen. Vier mensen lieten daarbij het leven. De ramp blijft een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de IJslandvaart.
Na motorpech voer de Pelagus begin januari 1982 op de rotsen van de IJslandse Westkust. Een andere boot, de Amandine, was in de buurt aan het vissen en probeerde het stuurloze vaartuig nog op sleeptouw te nemen, maar dat mislukte.
Bart Gulpen was toen zestien jaar en maakte als scheepsjongen deel uit van de bemanning van de Pelagus. Hij kan dat trauma nog navertellen doordat hij op tijd in het reddingsvlot sprong: "Ik kon samen met een vriend, Patrick, op een vlot. Het keerde om door een golf en scheurde. We kwamen allebei in het water terecht. Patrick is afgedreven en verdronken. Ik kroop boven op het vlot en toen heb ik nog zeven uur zitten wachten op de redding."
Naast twee bemanningsleden van de Pelagus lieten ook twee leden van de IJslandse reddingsdienst het leven tijdens de ramp.