Bart Gulpen was toen zestien jaar en maakte als scheepsjongen deel uit van de bemanning van de Pelagus. Hij kan dat trauma nog navertellen doordat hij op tijd in het reddingsvlot sprong: "Ik kon samen met een vriend, Patrick, op een vlot. Het keerde om door een golf en scheurde. We kwamen allebei in het water terecht. Patrick is afgedreven en verdronken. Ik kroop boven op het vlot en toen heb ik nog zeven uur zitten wachten op de redding."