De zevende editie van het wandelevenement AG Belgian Coast Walk verwacht komende zaterdag een recordaantal van 15.000 deelnemers te verwelkomen. Dat meldt de organisatie dinsdag. Deelnemers kunnen kiezen uit wandelingen met verschillende afstanden die allen eindigen op de Zeedijk in De Panne.
Vorig jaar stonden er nog 11.000 deelnemers aan de start. Dit jaar is het evenement met 15.000 deelnemers helemaal volzet. Al drie weken voor de start ging het laatste ticket de deur uit. Volgens de organisatie is meer dan de helft van de wandelaars jonger dan 45 jaar.
Vooral de interesse voor de lange afstanden is gegroeid. Organisator Golazo noteert een stijging van 58 procent voor de wandeling van 80 kilometer. Voor de wandeling van 60 kilometer ging het aantal deelnemers van 1.000 naar 2.600. Verder zijn er nog wandelingen van 10, 25 en 42 kilometer. Alle wandelingen hebben afzonderlijke startplaatsen in verschillende kustgemeenten.
Aan de start zullen ook enkele bekende gezichten te zien zijn. Zo wandelt minister Jean-Luc Crucke de 80 kilometer. JOE-presentator Sven Ornelis waagt zich dan weer aan de 42 kilometer, terwijl Rani De Coninck de 10 kilometer wandelt.
"Warm en laagdrempelig"
"Dat we voor het tweede jaar op rij uitverkocht zijn, en dat ook de langere afstanden almaar populairder worden, maakt me enorm trots", zegt Heidi Delobelle, CEO van AG Insurance. "De AG Belgian Coast Walk is uitgegroeid tot een warm, laagdrempelig evenement waar mensen van alle leeftijden samen buiten komen, bewegen en genieten van onze mooie Belgische kust.
