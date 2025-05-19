Heist opent carnavalsseizoen en zet koers naar erkenning als erfgoed
In Heist is het carnavalsseizoen officieel geopend. Traditioneel gebeurt dat op 11 november om 11.11 uur stipt, maar dit jaar krijgt het feest een extra betekenis. De gemeente wil haar carnaval laten erkennen als immaterieel erfgoed.
Het carnavalsseizoen wordt steevast geopend met de voorstelling van de nieuwe carnavalpin die de echte carnavalisten trots opspelden. Dit jaar is het een bijzonder exemplaar. Eerder dit jaar werd ‘Zeemeermin uit wilgenhout’ van het HEY Museum in Knokke-Heist verkozen tot museumstuk van het jaar. “We hebben onze kans gezien om die zeemeermin te vereeuwigen op een pin”, duidt Prins Gevy, voorzitter van het Hof der Prinsen.
Immaterieel erfgoed
Carnaval in Heist onderscheidt zich van andere gemeentes door de link met de lokale visserij. Die eigenheid willen ze in Heist bewaren. Daarom werkt de stad eraan om carnaval als immaterieel erfgoed te laten erkennen. “Wat we daarmee bereiken is een verbinding tussen het verleden en de toekomst. We maken een inventarisatie om in de toekomst onze kleinkinderen te kunnen tonen hoe ons carnaval vroeger was in vergelijking met later”, klinkt het bij schepen van Cultuur Yves Merlevede.
Om het erfgoeddossier nog sterker te maken, kunnen inwoners een enquête invullen. Daarin kan iedereen delen wat Carnaval Heist voor hem of haar betekent. Papieren versies liggen bij lokale handelaars in Heist en aan de balie van HEY Museum.