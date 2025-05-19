Carnaval in Heist onderscheidt zich van andere gemeentes door de link met de lokale visserij. Die eigenheid willen ze in Heist bewaren. Daarom werkt de stad eraan om carnaval als immaterieel erfgoed te laten erkennen. “Wat we daarmee bereiken is een verbinding tussen het verleden en de toekomst. We maken een inventarisatie om in de toekomst onze kleinkinderen te kunnen tonen hoe ons carnaval vroeger was in vergelijking met later”, klinkt het bij schepen van Cultuur Yves Merlevede.