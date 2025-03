De Raad voor Verkiezingsbetwistingen besliste dat de verkiezingen overgedaan moesten worden. Maar uiteindelijk veegde de Raad Van State dat van tafel. De hele heisa die de voorbije maanden bleef aanslepen, heeft wel zijn sporen nagelaten.

"Eind december hadden we soms wel het idee: goed, zien we het allemaal nog zitten of smijten we de handdoek in de ring?", zegt eerste schepen Bart Vanacker. "Maar we hebben volgehouden. Met de vele steun van familie, vrienden en kennissen hebben we ons erdoor geslagen."

Schepen Lieve Veraverbeke-D'Haene: "Het geeft een bijzonder opgelucht gevoel, een heel goed gevoel, want nu staan we in de rechte lijn en kunnen we voor zes jaar vooruit."