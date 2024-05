De controles gebeurden door rondrijdende motards. Er werden in totaal 11 overtredingen vastgesteld. Zo reden twee autobestuurders zonder veiligheidsgordel. Er was ook een chauffeur die zijn baby vervoerde zonder veiligheidszitje. Het kindje stond vooraan in zijn autostoel aan het voeteinde van de passagierszetel.

Twee Duitse voertuigen werden in beslag genomen wegens gevaarlijk en roekeloos rijgedrag. Een van dan de bestuurders reed met voorlopig rijbewijs en had een passagier mee, wat niet toegelaten is. Ook de andere bestuurder was nog onervaren aangezien hij nog maar 14 maanden zijn rijbewijs heeft. Beide bestuurders zullen zich moeten verantwoorden in de rechtbank.