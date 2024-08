Het is binnenkort 125 jaar geleden dat de bekende schrijver en dichter Guido Gezelle overleed. Om hem te herdenken valt er in Kortrijk, Brugge en Roeselare, waar hij woonde, heel wat rond zijn figuur en werk te beleven. Een tiental hedendaagse kunstenaars zijn met zijn oeuvre aan de slag gegaan in film, podcasts en performances. Onder meer in de Augustijnenkerk in Roeselare.