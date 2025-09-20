Het is Francky Fertein die vanmorgen, tijdens zijn dagelijks toertje rond de Plataanvijver, ziet dat er tientallen dode karpers en voorns op het wateroppervlak drijven. Een gebrek aan zuurstof, klinkt het. “Normaal gezien zou die put eens gebaggerd moeten worden. Daar ligt een laag slib in van zeker een meter. Dat is een drama.”

Extra pomp

Door de vele blaadjes die nu van de bomen vallen, raken de pompen die voor zuurstof moeten zorgen verstopt. “We hebben vanmorgen de pompen gekuist en ze er terug in gelegd. En nu draaien de pompen weer. Je ziet dat de vis al weer een beetje gestabiliseerd is. Morgen gaan wij alle dode vissen opscheppen.”

De Izegemse stadsdiensten hebben intussen ook een extra pomp geïnstalleerd om zoveel mogelijk vissen te redden.