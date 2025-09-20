14°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

Tien­tal­len dode vis­sen in Pla­t­aan­vij­ver in Izegem

Vissen

In Izegem zijn deze ochtend tientallen dode vissen gevonden in de Plataanvijver. Ze stierven door een gebrek aan zuurstof in het water. De stad plaatste een extra pomp om de resterende vissen te helpen. De dode vissen worden morgen uit het water gehaald.

Het is Francky Fertein die vanmorgen, tijdens zijn dagelijks toertje rond de Plataanvijver, ziet dat er tientallen dode karpers en voorns op het wateroppervlak drijven. Een gebrek aan zuurstof, klinkt het. “Normaal gezien zou die put eens gebaggerd moeten worden. Daar ligt een laag slib in van zeker een meter. Dat is een drama.”

Extra pomp

Door de vele blaadjes die nu van de bomen vallen, raken de pompen die voor zuurstof moeten zorgen verstopt. “We hebben vanmorgen de pompen gekuist en ze er terug in gelegd. En nu draaien de pompen weer. Je ziet dat de vis al weer een beetje gestabiliseerd is. Morgen gaan wij alle dode vissen opscheppen.”

De Izegemse stadsdiensten hebben intussen ook een extra pomp geïnstalleerd om zoveel mogelijk vissen te redden.

Vissen
Vissterfte1
Vissterfte2
Vissterfte3
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Vissterfte

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
2025-11-09 - 703_N_provinciaalhofMETSVO_20251109162207.mp4 - xTdRvvZJx_0.jpg
Nieuws

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Orkaan Jamaica

West-Vlaming Bram getuigt vanuit Jamaica over de verwoesting na orkaan Melissa
Droogte sproeien oppompverbod landbouw Middelkerke Johan Topke

Oppompverbod in West-Vlaanderen opgeheven: waterpeil opnieuw op niveau
Maarten Claeys schepen afval Nieuwpoort

Diftarsysteem in Nieuwpoort moet inwoners aanzetten tot beter sorteren
Natuurpunt 1

Natuurpunt opent bezoekerscentrum in Damme, maar zorgen om subsidies overschaduwen feest
Noordschote wateroverlast westhoek

Beschadigde oevers in IJzerbekken worden grondig hersteld
Zwerfvuil

Inwoners ruimen straten op tijdens World Cleanup Day in Oostrozebeke
Aanmelden