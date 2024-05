Dakwerker is een echt knelpuntberoep. Er is een enorme vraag naar gekwalificeerde vakmensen in de sector, terwijl er elk jaar maar tien gespecialiseerde dakwerkers afstuderen. Daar wil de Havenschool VTI Zeebrugge iets aan verhelpen met een nagelnieuw Competentiecentrum voor het specialisatiejaar dakwerken.

Met het nieuwe centrum zou de Havenschool naar 50 afgestudeerden kunnen gaan.