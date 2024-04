Het windmolenpark zou volgens de havens vaarroutes naar het VK blokkeren. "Er is 170 jaar lang een verbinding geweest tussen de haven van Oostende en de zuidelijke havens in de UK, waaronder Dover. Dat die routes sinds 2013 niet meer gebruikt werden, is irrelevant", zegt de CEO van Haven Oostende Dirk Declerck. "We zijn namelijk volop bezig om weer een verbinding op poten te zetten. Het is not done dat het internationale recht gefnuikt wordt."

Minister van Noordzee Paul Van Tigchelt nodigde eerder iedereen die mogelijk hinder zou ondervinden van het park uit om deel te nemen aan het openbaar onderzoek. Volgens Van Tigchelt heeft de federale regering bovendien een alternatief uitgewerkt voor het windmolenpark, waarbij het dieper in zee wordt geplaatst.