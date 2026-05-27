Hartelijk weerzien voor Bruggeling Tanguy Taller na zeven jaar cel in Cambodja: “Deze mensen zijn er altijd voor mij geweest”
Het was een emotioneel en hartelijk weerzien voor Tanguy Taller uit Brugge. In een surfclub op het strand van Zeebrugge bracht hij vrienden, kennissen en familie samen voor een drink. Voor het eerst sinds zijn vrijlating uit een Cambodjaanse gevangenis kon hij hen opnieuw persoonlijk bedanken voor hun jarenlange steun.
Taller zat meer dan zeven jaar opgesloten in Cambodja op verdenking van drugssmokkel. Zelf heeft hij de beschuldigingen altijd ontkend. De man die hem aanvankelijk aanwees als drugssmokkelaar trok zijn verklaringen later in. Veel mensen uit zijn omgeving bleven gedurende de hele periode overtuigd van zijn onschuld.
“Het zijn de mensen die mij de voorbije jaren altijd gesteund hebben en mij geholpen hebben toen ik daar zat. Het is geweldig dat die mensen er voor mij geweest zijn”, vertelde Taller tijdens de bijeenkomst.
Emotioneel weerzien
Bij vrienden en kennissen was de opluchting groot. Velen hadden jarenlang gehoopt op zijn vrijlating en voerden mee actie om zijn situatie onder te aandacht te brengen.
“De vriendschap en de liefde... Het is super dat hij terug is”, klonk het emotioneel bij een van de aanwezigen. Ook jeugdvrienden waren van de partij. “Het werd tijd dat een onschuldige man eindelijk vrijgelaten werd”, zei een vriend die samen met anderen jarenlang voor zijn zaak bleef opkomen.
Voor zijn familie waren de voorbije dagen bijzonder emotioneel. Zijn moeder Linda Opsomer genoot zichtbaar van de warme ontvangst die haar zoon kreeg. “Het doet me deugd dat iedereen zo enthousiast is om hem terug te zien”, vertelde ze.
Draad weer oppikken
De Bruggeling wil deze maand opnieuw aan het werk gaan en zijn leven verder uitbouwen. Tegelijk beseft hij dat de gevolgen van zijn jarenlange opsluiting niet zomaar verdwijnen.
“Ik denk dat ik dit nog jaren, misschien zelfs de rest van mijn leven zal meedragen. Maar dat weerhoudt me er niet van om verder te gaan”, zegt hij. Om zijn ervaringen te verwerken werkt Taller momenteel ook aan een boek over zijn tijd in Cambodja.