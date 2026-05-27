Bij vrienden en kennissen was de opluchting groot. Velen hadden jarenlang gehoopt op zijn vrijlating en voerden mee actie om zijn situatie onder te aandacht te brengen.

“De vriendschap en de liefde... Het is super dat hij terug is”, klonk het emotioneel bij een van de aanwezigen. Ook jeugdvrienden waren van de partij. “Het werd tijd dat een onschuldige man eindelijk vrijgelaten werd”, zei een vriend die samen met anderen jarenlang voor zijn zaak bleef opkomen.

Voor zijn familie waren de voorbije dagen bijzonder emotioneel. Zijn moeder Linda Opsomer genoot zichtbaar van de warme ontvangst die haar zoon kreeg. “Het doet me deugd dat iedereen zo enthousiast is om hem terug te zien”, vertelde ze.

