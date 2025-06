Op 4 juni was er een grootschalige actie in Harelbeke waarbij de politie alle lijnbussen controleerde en ook de verschillende gevoelige locaties in de stad.

De overlast is een gekend fenomeen waar ook andere steden mee te maken krijgen. “Het is een probleem dat we veel beter regionaal kunnen aanpakken dan het continu te verplaatsen. Daarom ga ik dit ook aankaarten met de collega-burgemeesters uit de regio”, besluit Vannieuwenhuyze.