Iedere passagier op de bussen moest zijn ticket laten zien, maar de actie ging verder dan dat. De politie voerde ook identiteitscontroles uit en controleerde op verboden middelen. Er werd onder andere nagegaan of passagiers geseind stonden.

"Wij zijn hier voor de veiligheid", zegt Bert Pollet van politiezone Gavers. "De Lijn doet zijn werk rond vervoersbewijzen, wij kijken wie er op de bussen zit en of ze dingen bij hebben die niet mogen. Daarnaast willen we ook De Lijn ondersteunen, want die buschauffeurs rijden elke dag rond in onze stad."