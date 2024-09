De uitgaansvergunning is een eerste stap in de eventuele re-integratie naar de maatschappij voor Hans Van Themsche. De West-Vlaming vermoordde in 2006 de Malinese au pair Oulematou Niangadou (24) en de 2-jarige Antwerpse peuter Luna Drowart, die bij haar was. In 2007 werd hij door het ­assisenhof veroordeeld tot levenslang.

Laurence Van Bree, de moeder van de vermoorde Luna, is volgens ­Het Nieuwsblad ingelicht over de uitgaansvergunning.