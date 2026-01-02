5°C
Aanmelden
Nieuws
Menen

Han­gar vol­le­dig uit­ge­brand in Rek­kem, omwo­nen­den tij­de­lijk geëvacueerd

Brand Hangar Rekkem

In Rekkem, bij Menen, is afgelopen nacht een hangar volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar enkele huizen in de omgeving moesten tijdelijk ontruimd worden. 

Rond 1.30 uur brak er in een zijstraat van de Grote Weg in Rekkem een hevige brand uit in een hangar. Een buurtbewoner ontdekte het vuur en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al uit het dak van het gebouw, waardoor de brandweer snel opschaalde.

Enkele bewoners van omliggende huizen moesten ook tijdelijk hun woningen verlaten, maar konden later terugkeren. Door de stevige wind verspreidde het vuur zich snel, maar doordat de hangar op ruime afstand van andere gebouwen stond, sloeg het vuur niet over.

Tijdens de bluswerken werd een deel van de Grote Weg afgesloten voor het verkeer. Vermoedelijk smeulde er al langere tijd iets in de hangar, en werd het vuur aangewakkerd door de wind. De brandweer bleef uren nablussen om volledig zeker te zijn dat alles veilig was.

Redactie
Brand

Meest gelezen

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Overlijden Blankenberge
Nieuws

Koppel levenloos aangetroffen in appartement in Blankenberge
Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Imog afvalzak

Afvalintercommunale IMOG verontschuldigt zich voor de 'vragen, onzekerheden en het ongemak' bij het nieuwe afvalbeleid
Oud gemeentehuis Bissegem

Oud gemeentehuis van Bissegem wijkt voor groene doorgang
Voetbal heule4

Papa’s redden voetbalclub KdNS Heule van faillissement na jaren van wanbeheer
Brandpittem2

Huis onbewoonbaar na uitslaande brand in garage
Lakenhallenieper

Vlaanderen trekt opnieuw geld uit voor restauratie Belfort en Lakenhallen Ieper
Koen Delie Imog

Veel vragen over nieuwe diftarcontainers: IMOG-klantendienst overbelast
Aanmelden