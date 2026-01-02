Rond 1.30 uur brak er in een zijstraat van de Grote Weg in Rekkem een hevige brand uit in een hangar. Een buurtbewoner ontdekte het vuur en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al uit het dak van het gebouw, waardoor de brandweer snel opschaalde.

Enkele bewoners van omliggende huizen moesten ook tijdelijk hun woningen verlaten, maar konden later terugkeren. Door de stevige wind verspreidde het vuur zich snel, maar doordat de hangar op ruime afstand van andere gebouwen stond, sloeg het vuur niet over.